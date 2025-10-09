Вътрешното потребление в ЦИЕ стимулира ръста на търговските паркове

Икономиките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължават да отчитат стабилен ръст на БВП, изпреварвайки редица западноевропейски държави въпреки предизвикателствата при външната търговия и скорошния инфлационен натиск. Устойчивостта на региона все повече се движи от потреблението на домакинствата, подпомогнато от забавяща се инфлация и ръст на реалните заплати, разкрива последният доклад на Colliers „ExCEEding Borders CEE 2025: Retail parks: Diverse Growth, Shared Momentum“.

Последните данни подчертават разнообразието в моделите на възстановяване в ЦИЕ-6, Балтийските държави и Западните Балкани. България води с 6.8% ръст на търговията на дребно през юни, докато Полша отчита 4.8% през юли, подкрепена от повишено търсене на дълготрайни стоки.

Чехия и Унгария показват стабилна динамика на потреблението, докато Румъния и Словакия се изправят пред по-бавно възстановяване поради натиск върху заплатите и фискално затягане.

Сред Прибалтийските държави Литва регистрира 5.1% ръст, докато възстановяването в Естония и Латвия остава по-предпазливо. Междувременно Западните Балкани, водени от Хърватия и Черна гора, успешно се възползват от туризма и интеграцията в Европейския съюз.

Спадащата инфлация остава ключов фактор за възстановяване на потреблението,

като повечето държави се очаква да усетят допълнително облекчение до 2026 година. Промените в поведението на потребителите – ориентация към пазаруване на изгодни стоки, дискаунтъри и услуги – доближават региона до моделите в Западна Европа, докато онлайн търговията се стабилизира на повишени следпандемични нива.

Паралелно с тези тенденции търговски парковете се очертават като един от най-динамичните и устойчиви формати на бизнес недвижими имоти в ЦИЕ, Балтика и Балканите. В зрели пазари като Полша, Чехия и Унгария търговски парковете доминират в предградията и регионалните търговски локации, предлагайки удобство и достъпни цени. Делът им в Полша е нараснал от 9% от модерните търговски площи през 2015 г. до 22% през 2025-а. В развиващи се пазари като Румъния, Сърбия и България се наблюдава бързо развитие, често в по-малки градове с ограничено предлагане на модерни търговски площи.

Водени от вериги за масови стоки с достъпни цени и дискаунт търговци като Pepco, Jysk, Lidl и KIK,

търговските парковете все по-често разнообразяват типичния подбор от търговски категории

с развлечения, заведения за хранене и услуги с фокус към нуждите на посетителите. Очаква се новите проекти да се фокусират върху:

• По-малки градове и вторични центрове

• ESG-ориентирано развитие с енергийно ефективни сгради

• Интегрирани проекти със смесено предназначение, комбиниращи търговия, жилища и развлечения

• Стратегии за трансгранични инвестиции при разширяване на регионални портфейли.

„В средносрочен план, макар бързата експанзия на дискаунт и „fast fashion“ веригите временно да повишава нивата на заетост на търговските площи, по-малките пазари са изправени пред нарастващ риск от пренасищане“, коментира Димитринка Раковска, Директор „Търговски площи“, България.

Наемните нива остават конкурентни –

обикновено между 6-12 евро/м²/месец за търговци в сегмент хранителни стоки и 6-14 евро за наематели, които предлагат нехранителни продукти.

Стратегиите за собственост варират – местните инвеститори доминират в повечето пазари, докато международни компании като Saller Group, Immofinanz, CPI, BIG Group и Pradera изграждат мултинационални портфейли. С поглед напред, търговските парковете ще играят определяща роля във формирането на потребителската и инвестиционната среда в Централна и Източна Европа. С укрепването на вътрешното потребление и напредъка на интеграцията в ЕС, адаптивността на този формат го позиционира едновременно като социален център за домакинствата и като сигурен , доходоносен клас активи за инвеститорите