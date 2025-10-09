Президентът е в Талин за участие в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“

Рисковете пред Европа заради влошената среда за сигурност и войната в Украйна са сред темите на международен форум

Участват 11 държавни глави на страни от Европейския съюз

Рисковете пред Европа заради влошената среда за сигурност и войната между Русия и Украйна са сред темите на международен форум в Талин, в който участват 11 държавни глави на страни от Европейския съюз.

Сред тях е президент Румен Радев, който пристигна за годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“ в Естония.

Възможностите и предизвикателствата, свързани с използването на изкуствения интелект, и рисковете пред Европа в сферата на сигурността ще бъдат във фокуса на разговорите на неформалната среща на президентите от групата „Арайолуш“.

Държавният глава на Естония Алар Карис посреща с прием тази вечер колегите си от Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения.

Форумът продължава и утре, когато президентите на 11-те европейски държави ще обсъждат нарастващото въздействие на изкуствения интелект, рисковете пред Европа в сферата на сигурността, войните в Украйна и в Газа, укрепването на отбраната на Стария континент.

Домакинът на срещата – естонският президент Алар Карис, подчерта, че ако международният ред не бъде защитен и укрепен, политиката на силата ще доминира, а по-малките държави ще бъдат маргинализирани.

Срещата в Тали се провежда на фона на подготовката за изграждане на така наречената европейска стена срещу дронове по източната граница на блока, в отговор на нарушаващите въздушното пространство на Съюза руски безпилотни летателни апарати.

В края на септември руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, а властите в Талин поискаха спешни консултации със съюзниците от НАТО