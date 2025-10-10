Предложението на ИТН за затвор за намеса в личния живот влиза на първо четене в пленарната зала

В Народното събрание се очаква днес на първо четене да бъдат разгледани промените в Наказателния кодекс, които предвиждат наказания за разпространение на лична информация. Предложението, внесено „Има такъв народ“, беше гласувано набързо на първо четене вчера по време на извънредно заседание на правната комисия.

Според проекта за „информация за личния живот“ ще се считат данни, свързани с лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Публикуването или разпространението на такава информация, без съгласие, ще се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба между 2000 и 5000 лв., а при по-тежки случаи – от 2 до 6 години затвор и глоба от 3000 до 8000 лева.

В мотивите си депутатите на „Има такъв народ“ посочват, че правото на личен живот включва както физически, така и социални аспекти на живота и идентичността на хората. Те смятат, че защитата на това право чрез общия гражданскоправен ред вече не е достатъчна заради развитието на комуникационните технологии, затова предлагат прилагането и на наказателни закони. Целта на предложените санкции е обвиняемите да не се измъкват само с административно наказание, а разследването да разполага с „адекватни механизми“ чрез специални разузнавателни средства.

В дневния ред е и редовният парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Манол Генов, Иван Иванов, Георг Георгиев, Даниел Митов, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев.

Съгласно правилника на Народното събрание, в началото на пленарния ден по предложение на председателстващия заседанието в програмата могат да бъдат включени и допълнителни точки след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.