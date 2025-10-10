България е включена за първи път в изследване на ОИСР за корпоративното управление

България е включена за първи път в изданието за 2025 г. на OECD Corporate Governance Factbook – водещото двугодишно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от Комисията за финансов надзор. То представя актуални данни и политики в областта на корпоративното управление в 52 държави, включително всички икономики от ОИСР и Г-20. Наред с България, за първи път в анализа участват Хърватия и Румъния.

Factbook проследява как политиките и нормативните рамки за корпоративно управление се развиват в контекста на динамичните промени на капиталовите пазари, дигитализацията и устойчивите финанси. Докладът служи като международен сравнителен инструмент за регулаторите, като отразява прилагането на Принципите на ОИСР и Г-20 за корпоративно управление.

Основни акценти от изданието за 2025 г.:

Институционалните инвеститори притежават 47% от глобалния обем на листваните акции, което води до по-широко прилагане на кодексите за отговорно поведение;

73% от държавите публикуват национални доклади за прилагането на кодексите за корпоративно управление;

Виртуални общи събрания са разрешени в 85%, а хибридни – в 94% от юрисдикциите;

Жените заемат 29% от местата в управителните органи спрямо 22% преди пет години;

90% от държавите изискват оповестяване на информация, свързана с устойчивостта, а 60% – нейното независимо потвърждаване (одит).

Включването на България в OECD Corporate Governance Factbook 2025 представлява признание за усилията на националните институции и на Комисията за финансов надзор за усъвършенстване на рамката за корпоративно управление и прилагане на най-добрите международни стандарти.

Factbook 2025 е допълнен от Country Notes, чиято цел е да предоставят леснодостъпен общ преглед на всяка юрисдикция. Наред с обобщението на последните промени, той предоставя рамката за корпоративно управление на България и свързаната с нея информация, сравнена с 51 други юрисдикции, обхванати от Factbook 2025.

Като национален регулатор, в процес по присъединяване към Комитета по корпоративно управление към ОИСР,

Комисията за финансов надзор има активна роля в процеса на обмен на данни, добри практики и експертен опит,

свързан с корпоративното управление, капиталовите пазари и устойчивото финансиране. Чрез това участие Комисията подпомага интегрирането на българската рамка в международната регулаторна среда и насърчава прозрачността, отговорността и доверието в капиталовия пазар.