Нобеловата награда за мир за 2025 година се присъжда на „жена, която поддържа пламъка на демокрацията жив насред нарастващия мрак“.

Мария Корина Мачадо получава Нобелова награда за мир като една от най-„забележителните прояви на смелост“ в Латинска Америка в последно време.

Мачадо е била ключова обединителна фигура, добавя председателят на комитета.

В публикация в X (бившия Twitter) комитетът съобщава, че присъжда Нобеловата награда за мир на Мария Корина Мачадо „за нейната неуморна работа в подкрепа на демократичните права на народа на Венецуела и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

„Именно това стои в сърцевината на демокрацията – нашата споделена готовност да защитаваме принципите на народното управление, дори когато не сме съгласни.

В момент, когато демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога да защитаваме това общо основание.“

Председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес описва ситуацията във Венецуела, като заявява, че демократичната работа там е опасна. Мачадо се е застъпила за свободни и честни избори преди повече от 20 години – „избор на бюлетини пред куршуми“, казва той.

Той добавя, че тя е посветила години от живота си на борбата за свобода.

Мария Корина Мачадо е лидер на опозицията във Венецуела. Тя беше отстранена от участие в миналогодишните президентски избори, които бяха широко осъдени на международно ниво като нито свободни, нито честни.

Когато бях в Каракас по време на изборите, тя успя да събере огромни тълпи по улиците в подкрепа на кандидата на опозицията – Едмундо Гонсалес.

Тя предизвика тревога в правителството на Николас Мадуро, тъй като за пръв път се появи обединяваща фигура за опозицията в страната, способна да привлече хиляди хора както на протестите, така и в избирателните секции.

Всички социологически проучвания миналата година показваха, че нейното движение ще спечели. Въпреки това, Николас Мадуро беше преизбран за трети мандат, въпреки че изборните наблюдатели документираха множество нередности. Аз самият станах свидетел на някои от тях – например хора, които бяха принудени да чакат с часове пред изборните секции.

След изборните резултати в страната избухнаха протести. Но те бързо бяха потушени чрез репресии от страна на властите.

Самата Мачадо живее в нелегалност почти през цялото време след това, с изключение на кратка поява по време на протест преди встъпването в длъжност на Мадуро през януари. Тогава тя беше за кратко арестувана, след което освободена.

Четете още: Доналд Тръмп хвърля дебела сянка върху Нобеловата награда за мир