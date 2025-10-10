Екоминистерството повторно е изпратило предписание за почистване на нерегламентирано сметище край Кремиковското езеро

Министърът на околната среда и водите Манол Генов съобщи по време на петъчния парламентарен контрол, че е изпратено повторно предписание за премахване на нерегламентирано сметище в района на Кремиковското езеро, на територията на столичния район „Кремиковци“.

По данни от извършената на 21 август проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, в имот – частна собственост, предназначен за добив на руди, са установени смесени битови и строителни отпадъци. При обхода експертите са констатирали, че теренът е с неограничен достъп за външни лица и част от отпадъците са разположени по скатовете, покрити частично със земни маси.

Министър Генов уточни, че по време на проверката не са установени лица, които да изхвърлят отпадъци, а във водите на съседния имот, който е частично залят, не са открити замърсявания.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на общината е отговорен за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне и за организиране на почистването на подобни терени. Затова на район „Кремиковци“ е дадено предписание за почистване и за предприемане на мерки срещу повторното образуване на сметището.

Първоначалният срок за изпълнение е бил 19 септември 2025 година. Районната администрация е уведомила РИОСВ, че собственикът на имота е бил установен и му е връчено предписание за почистване, но документът е върнат като непотърсен. Затова на 10 октомври е изпратено ново предписание.

След изтичане на срока ще бъде извършен последващ контрол, а при установени нарушения ще се наложат административно-наказателни мерки, увери министър Генов.