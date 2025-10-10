Рей Далио предупреди за набъбващ дълг и назряваща „гражданска война“ в САЩ

Основателят на хеджинговия фонд „Бриджуотър асошиейтс“ Рей Далио повтори предупрежденията си, че държавният дълг на Съединените щати нараства твърде бързо, подхранвайки климат, „който е много аналогичен“ на годините преди втората световна война.

Когато дългът се увеличава спрямо доходите, „това е като плака в артериите, която след това започва да изтласква разходите“, каза 76-годишният Далио в интервю за телевизия „Блумбърг“, излъчено на 10 октомври.

Инвеститорът милиардер отдавна бие тревога за рисковете от спираловидно нарастващ дълг на Вашингтон, като през септември посочи, че това представлява „заплаха за паричния ред“. Той обвини политиците от двете страни на политическия спектър и призова за прилагане на комбинация от увеличение на данъчните приходи и съкращения на разходите, за да се неутрализира с наречената от него „бомба дефицит/дълг“.

Публичните задължения на американците са били в размер на 99% от брутния вътрешен продукт на страната през миналата година, по оценки на Бюджетната служба на Конгреса. Прогнозира се, че този дял ще скочи до 116% от БВП през 2034 г. – най-високата му стойност в историята на Съединените щати.

Далио обаче подчертава, че нарастващият дълг е само част от проблема. Глобалните конфликти и социалното неравенство също създават среда с „много поводи за безпокойство“, каза той. А на въпроса дали е неизбежна друга световна война, отговори, че в Америка и в други части на света се води „някакъв вид гражданска война“ с „непреодолими различия“.

„Тези конфликти ще се превърнат в изпитания за властта във всяка страна“, отбеляза милиардерът и предупреди, че е от решаващо значение да се преодолее противопоставянето, защото „ако не се тревожим за тези неща, тогава ще имаме по-големи рискове.“

След като през 1975-а основа „Бриджуотър асошиейтс“, Далио става известен с изискването си за така наречената радикална прозрачност в многомилиардния макро хеджингов фонд.

Инвеститорът, обсъждащ откровено недостатъците и язвите в обществото, започна да се оттегля постепенно от фонда през 2017-а и приключи раздялата с продажбата на последния дял и решението си да излезе от борда през тази година.

Базираният в Уестпорт, щата Кънектикът, фонд е напът да отчете най-големия си ръст от 2010-а насам. През последните няколко години „Бриджуотър асошиейтс“ беше в режим на рестарт. Главният изпълнителен директор Нир Бар Деа направи промени в персонала и съкрати активи, за да подобри рентабилността.

Към 31 декември 2024-а хеджинговият фонд управляваше активи за 92 млрд. щ. долара – доста под почти 140 млрд. долара в началото на 2023 година.