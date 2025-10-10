PepsiCo подготвя пускането на пребиотичната напитка Poppi на британския пазар

Американската марка за пребиотична сода Poppi,собственост на PepsiCo ще дебютира във Великобритания в началото на следващата година. Carlsberg Britvic, партньорът на Pepsi в страната, е подписал договор с неназован търговец на дребно и вече получава силен интерес от ресторантьорския сектор.

Poppi е основана през 2015 г. от Алисън и Стивън Елсуърт и бързо се превръща в един от най-популярните брандове за „по-здравословни“ газирани напитки в САЩ. След ребрандиране през 2020 г. и придобиването ѝ от PepsiCo през март 2024 г. за 1.95 млрд. долара, компанията генерира годишни продажби над 500 млн. долара.

Нискокалоричните и нискозахарни напитки на Poppi се предлагат в 15 вкуса и се продават в основните американски вериги като Walmart, Target и Whole Foods.

Carlsberg Britvic планира да използва силата на бранда, за да разшири присъствието си в категорията на „функционалните напитки“. Според Ник Хънтър, ръководител на новия бизнес на компанията, Poppi има потенциал да спечели интереса на ново поколение потребители, които търсят по-здравословни алтернативи на традиционната сода.