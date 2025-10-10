Отец Дионисий: Настоявам да бъда разпитан от ДАНС, разполагам с важна информация (част 2)

Не вярвам ДАНС да не знае какво представлява главният секретар на Светия Синод, смята отец Дионисий

Борисов заяви, че в България действат диверсионни групи. И аз питам: са ли Даниил и обкръжението му действаща диверсионна група в полза на Кремъл. Според бившия премиер страната е под военна угроза, службите трябва да са силни и да работят активно, защото светът отива към война. И аз съм съгласен с това. Но моята информация за националната сигурност не вълнува службите.

Виждал съм СМС, в който един митрополит съобщава на друг митрополит SMS, в който се обяснява как трябва да се проведе смяна в състава на Светия Синод, за да бъдат изпълнени разпорежданията на руския патриарх Кирил. Текстът гласи, че Кирил не бил доволен от изборите на митрополити и искал други, които да са още по-верни на руската църква. Пълната информация, заедно с имената на духовниците искам да предам директно на българското контраразузнаване, но то не проявява интерес.

Знам за грозни думи на патриарх Даниил по отношение на Вселенския патриарх. Ако митрополитите, които са ги чули, не ги произнесат публично, ще ги кажа аз.

Българската православна църква не е с патриаршеско, а със синодално управление, това трябва да се знае. И патриархът не би трябвало да може да прави нищо, без решение на Светия Синод.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

Какво има да разкаже на ДАНС отец Дионисий и защо контраразузнаването не проявява интерес по темата?

Под какви форми и с чии действия руското влияние се прокарва през БПЦ?

Има ли заслуги за войната в Украйна Вселенският патриарх Вартоломей, както твърдят негови критици в България?

Как рикушира върху Светия Синод срещата на президента Тръмп с Вселенският патриарх Вартоломей?

