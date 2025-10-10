Тръмп предлага изключването на Испания от НАТО

Американският президент Доналд Тръмп предложи НАТО да обмисли изключването на Испания от алианса заради изоставането на страната в разходите за отбрана, предаде „Политико“.

По време на двустранна среща с президента на Финландия Александър Стуб, лидерът на Съединените щати нарече Испания „изоставаща“ и добави: „Трябва да им се обадите и да разберете защо изостават. Те се справят добре, благодарение на много неща, които сме направили. Добре са. Нямат извинение да постъпват така, но всичко е наред. Може би трябва да ги изхвърлите от НАТО, честно казано“.

На среща на върха през юни страните членки на НАТО се съгласиха да изпълнят искането на Тръмп за разпределяне на 5% от техния БВП за отбрана, като 3.5% са за основни военни разходи и 1.5% за по-широки инвестиции, свързани със сигурността.

Испания беше единствената държава, която отказа да се ангажира с този нов критерий, като министър-председателят Педро Санчес поддържа позицията, че страната му трябва да инвестира само 2.1% от БВП.