Отец Дионисий: Патриарх Даниил суспендира устава на българската църква (част 1)

Изгонени от Украйна руски духовници обучават български семинаристи в Софийската и Пловдивската духовни семинарии, твърди отец Дионисий

Предметът „Добродетели и религии“ се предлага на учениците в същия модел, по който се обучават децата в Русия. Учебниците са одобрени от Светия Синод и изпълняват „заказ“ на руския патриарх Кирил. Съществува SMS между двама митрополити, който удостоверява това.

Същият този патриарх през 2018 г., след като се накара на Румен Радев в неговата институция, е съобщил на определен митрополит, че българският Синод се отклонява от контрол и това състояние трябва да бъде променено. Сега Светият Синод е конфигуриран изцяло спрямо директивите от Москва.

В Черепишкия манастир подбрани от патриарх Даниил духовници бяха обучавани от военнослужещи неизвестно на какво, а регламентиран конкордат между държава и църква няма. Самият Синод дори не е питан за това. ДАНС не реагира.

Патриарх Даниил нарича новите технологии „дяволска и демонична работа“, а самият той има регистрации и институционално, и персонално в You Tube, Google, Meta, TikTok. Явно дяволското е, когато други ги употребяват.

Изгонени от Украйна руски духовници са назначени в Софийската и Пловдивската духовни семинарии, с добро материално обезпечение. Задачата е те да обучават български семинаристи.

Един от българските митрополити ми е разказвал по телефона ужасяващи неща за патриарх Даниил, но няма да ги разкрие, защото е притискан с неудобни документи.

Изборът на Видинския митрополит Даниил за патриарх е несъстоятелен и нелегитимен.

В Светия Синод не само няма опозиция, но не съществуват и „други“ позиции.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

Още от интервюто:

Какви е политическата нишка за въвеждането на вероучение като задължителен учебен предмет в българските училища?

Какви послания са разменяни между руския патриарх Кирил и български митрополити?

Има ли противоречия между Устава на БПЦ и избора на митрополит Даниил за патриарх?

Има ли математика, по която 9,33 е равно на 10?

Хибридна операция ли е изпращането на български младежи за обучение в руски богословски училища, за сметка на РПЦ?

