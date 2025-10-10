От АЕЖ, СБЖ и БХК с позиции относно предложенията на ИТН, ограничаващи свободата на словото

От Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) и Съюзът на българските журналисти (СБЖ) разкритикуваха в свои позиции предложенията за промени в НК на партия “Има такъв народ”, свързани със свободата на словото и определянето на наказания за журналисти, които разпространяват лична информация. Законопроекта срещна неодобрението на журналистическата гилдия и на част от опозицията в парламента.

От Управителния съвет на СБЖ заявиха, че предложените промени вървят в обратна посока на препоръките на международните организации, които настояват България да декриминализира обидата и клеветата. Според тях оттеглянето на законопроекта не се прави с цел спиране, а само определени текстове в него да бъдат редактирани и отново внесени.

“СБЖ винаги е защитавал правото на личен живот, но това право не може да бъде използвано като оръжие срещу правото на обществото да бъде информирано. Когато става дума за хора, заемащи публични длъжности, прозрачността е част от моралния им дълг към гражданите. Тя е условие за доверие, а не заплаха за личното достойнство”, коментират още в позицията си от най-старата у нас журналистическа организация.

От АЕЖ също отправиха своите критики към оттегления законопроект, като призоваха да не се допуска цензура и да се защити свободата на словото.

“Защитата на личния живот е важна ценност, но тя трябва да се пази по подходящ начин и да не се въвеждат непропорционални мерки. Правото на зачитане на личния и семейния живот не е абсолютно и понякога други обществени интереси имат превес. Публичните личности се ползват с по-малка степен на защита на това право, тъй като в определени случаи обществото има право да знае. Неслучайно политиците попълват имуществени декларации”, припомнят от асоциацията.

От Българския хелзинкски комитет (БХК) също призоваха за пълното оттегляне на законопроекта. Те заявиха, че вече са изпратили сигнал до Комисаря по човешки права към Съвета на Европа.

“Предложеният текст е в разрез както с Конституцията на Република България, така и с редица международни договори за защитата на правата на човека, по които Република България е страна. Той не отчита баланса между правото на личен живот и свободата на изразяване, като не взима предвид обществения интерес, особено когато става дума за лица, заемащи публични длъжности или участващи в обществено значими събития”, допълват Българския хелзинкски комитет.

По-рано днес (10 октомври), в кулоарите на парламента, лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че се е чул със Слави Трифонов, който го е уверил, че от ИТН ще изтеглят законопроекта си. Въпреки това Борисов добави, че в законопроекта има неща, които би подкрепил.