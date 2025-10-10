Реконструираният напоителен канал М-1 край Хасково бе открит от премиера Росен Желязков и еврокомисаря Кристоф Хансен

Реконструираният магистрален напоителен канал М-1, част от системата „Тракиец“ край село Конуш, бе открит от министър-председателя Росен Желязков, министъра на земеделието и храните Георги Тахов и европейския комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен. Проектът е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

С реконструкцията се цели по-добро управление на водните ресурси, намаляване на загубите и увеличаване на площите за напояване в област Хасково до над 39 000 декара. Каналът е с дължина 47,5 км и ще позволи подаването на по-големи количества вода, предотвратявайки наводненията по прилежащите земи.

Желязков подчерта, че проектът е част от последователната политика на правителството за модерно и устойчиво управление на водните ресурси. „В следващите две години предстои приобщаването на близо един милион декара земи за напояване по Стратегическия план за земеделието, а с национално финансиране площите ще достигнат до 2,4 милиона декара“, заяви той.

Министър Тахов определи новия канал като „стратегическа инвестиция в бъдещето“, подчертавайки, че модерното земеделие е невъзможно без ефективна система за напояване. Той обяви, че до 2028 година в сектора ще бъдат инвестирани над 1,5 млрд. лева, с което ще се увеличат напояваните площи в страната с над 2,5 млн. декара.

Еврокомисарят Кристоф Хансен увери, че Европейският съюз ще продължи да подкрепя българските земеделци, включително чрез 7,4 млн. евро помощ за стопаните, пострадали от измръзвания през пролетта. „С напоителни съоръжения като това фермерите ще могат по-лесно да се справят с последиците от климатичните промени“, каза Хансен.

На церемонията присъстваха още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, кметът на Хасково Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова и народни представители. Събитието завърши с тържествен водосвет.