Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста

Според прокуратурата има нов „таен свидетел“ – рускоезичен чужденец, който твърди, че са му искали по 20 хил. лв, за одобрения на ПУП

Благомир Коцев остава в ареста. Решението е на Софийския градски съд по искането на освобождаването от ареста му.

Заседанието на съда започна малко преди 19 ч., защото макар то да беше насрочено за ранния следобед, заради извънредното насрочване – само ден след като под домашен арест бяха пуснати в четвъртък общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев и беше подадено новото искане за преразглеждане на мярката на Благомир Коцев, трябваше да бъде изчакан адвокатът му Николай Владимиров да пристигне от Варна. Вторият защитник на кмета – Ина Лулчева, е в чужбина.

В хода на заседанието адвокат Владимиров поиска по-лека мярка – подписка или парична гаранция с аргумент, че разследването се води тенденциозно и според него не се проверяват свидетелските показания. Той цитира и част от изказването на състава на Софийския Апелативен съд, който пусна под домашен арест общинските съветници, че „разследването се води хаотично„. Няма опасност Благомир Коцев да се укрие.

„Ако за общинските съветници се приема, че продължаващото им задържане уврежда правосъдието, то същото в още по-голяма степен за Коцев“, каза защитникът.

„Показанията на Пламенка Димитрова (въз основа на които се базират обвиненията срещу Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев и бизнесмена Ивайло Маринов – бел.р.) са непоследователни и противоречиви. Всички останали свидетели са заинтересовани, а някои от тях са в конфликт с Коцев„, заяви адвокат Николай Владимиров и добави, че след като преди седмица „съдът реши да изключи всички показания на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, обвинението срещу Коцев се крепи единствено на показанията на Пламенка Димитрова„.

От своя страна прокуратурата се позова на нов „таен свидетел“ – чужденец, разпитан с преводач. Според прокурора Ангел Кънев става въпрос за „инвеститор, който посочил, че при срещи са му поискани пари – по 20 000 лв за всеки ПУП, за който кандидатства, както и че „само след плащане ще му бъдат одобрени намеренията„.

По непотвърдена информация тайният свидетел е рускоезичен.

Според прокурора, „срок на задържане от 4 месеца не е прекомерен„. Той обаче призна, че има проблем с осигуряването на вещи лица, особено за технически експертизи.

Пред съда, Благомир Коцев заяви, че във Варна презастрояването е огромен проблем, а свидетелите срещу него са заинтересовани. „Като кмет предприех редица мерки срещу лоши практики и корупция. Недоволните от тези мои действия сега свидетелстват срещу мен. Стоя на позицията си, че съм абсолютно невинен“, каза Коцев.