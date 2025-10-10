Заменят стикерите за преминат технически преглед на автомобилите с техен електронен аналог

Стикерите за преминат технически преглед на автомобилите ще бъдат заменени от техен електронен аналог.

Проектът за промени в наредбата е публикуван за обществено обсъждане, съобщават от транспортното министерство.

Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

Замяната на хартиените документи с електронни удостоверения ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система, посочват от министерството.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване, посочват още от транспортното министерство.

„Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги“, посочи вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.