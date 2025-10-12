За пет часа спират движението през два тунела по магистрала „Струма“

Движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на магистрала „Струма“ ще бъде спряно от полунощ до 5.00 часа в понеделник сутринта, съобщава БНР. Това се налага заради проверка на асфалтовата настилка на пътното платно, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Движението ще бъде пренасочено през пътен възел „Благоевград-юг“ по главен път Е-79, като скоростта ще бъде ограничена до 70 км/час.

Освен това продължава до 17 октомври временната организация на движението по автомагистрала „Струма“ край Кюстендил. Тя е в сила между 8.00 часа и 16.00 часа в двете посоки заради премахване на крайпътна растителност.