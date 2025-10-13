4 признака, че може да се нуждаете от добавка с фибри

Кога добавките имат смисъл и какво да имате предвид, преди да опитате такава.

Най-добрият източник на фибри са пълноценните храни — добавките трябва да се използват само временно.

Фибрите могат да помогнат при запек, подуване, глад и висок холестерол.

Започвайте бавно с добавките и се консултирайте със здравен специалист.

„Едно от най-добрите неща при фибрите е, че те работят в екип,“ казва диетоложката Аманда Сауцеда, M.S., RD. „Фибрите не само подпомагат червата, но и са чудесни за кръвната захар, сърцето и контрола на теглото.“

Най-добрият начин да осигурите нужните фибри е чрез разнообразна храна, богата на зеленчуци, плодове, пълнозърнести продукти, бобови растения и ядки.

Но в някои случаи – особено когато се появят храносмилателни симптоми – добавките с фибри могат да помогнат да се запълни пропускът. Важно е обаче да се помни: добавките са допълнение, не заместител на фибрите от храната.

„Има ситуации, в които фибрените добавки са полезни, но ако разчитате изцяло на тях, вероятно ще пропуснете важни микронутриенти и разнообразие в храненето,“ казва диетоложката Мади Паскуариело, M.S., RD.

1. Имате запек в продължение на дни

Ако сте запечени от няколко дни и увеличаването на фибрите в храната не помага, добавка може временно да облекчи проблема.

„Ако продължителният запек не се повлиява от храната, може да се препоръча фибрена добавка за една-две седмици,“ казва Паскуариело. „Не бива обаче да разчитате на нея дългосрочно.“

2. Чувствате се подути или имате газове

Освен че е неприятно, подуването може да е знак за запек.

„Много често, когато хората се оплакват от подуване, всъщност са запечени, а подуването е следствие от това,“ обяснява Сауцеда. „Когато запекът се коригира, подуването намалява.“

Ако фибрите от храната не помагат, добавката може да помогне да се възстанови нормалното движение на червата.

3. Постоянно сте гладни

Фибрите забавят храносмилането и добавят обем към храната, което засилва чувството за ситост. Ако не приемате достатъчно, може да се чувствате постоянно гладни. Освен това, фибрите помагат да се стабилизира кръвната захар, което предотвратява рязки покачвания и спадове, водещи до внезапен глад.

„Когато кръвната захар се покачи рязко, това може да предизвика глад и прием на излишни калории,“ казва Сауцеда.

4. Имате висок холестерол

„Едно от предимствата на фибрите е, че те могат да помогнат за понижаване на холестерола,“ казва Паскуариело.

Високите нива на LDL („лош“) холестерол могат да означават недостиг на разтворими фибри – те се съдържат в овес, бобови растения, плодове и зеленчуци. В храносмилателния тракт те се свързват с холестерола и го извеждат от организма. Ако не приемате достатъчно, добавката може да компенсира тази липса.

Как да изберете и използвате безопасно фибрена добавка

Изберете добавка според нуждите си. Различните видове фибри имат различни ефекти.

Неразтворимите фибри стимулират червата и помагат при запек, докато вискозните фибри помагат за стабилизиране на кръвната захар и намаляване на холестерола. Проверете съставките. Изберете добавка без ароматизатори, с прозрачен етикет и независими лабораторни тестове.

Консултирайте се със специалист. Не всички добавки са еднакви, а и симптомите са индивидуални. Лекар или диетолог може да препоръча подходящ тип и доза.

Започнете бавно. Ако добавите твърде много фибри наведнъж, може да получите газове, подуване или спазми. Ако храната ви е бедна на фибри, започнете с добавката през ден, за да дадете време на тялото да се адаптира.

Най-добрият начин да си набавите нужните фибри е чрез разнообразна растителна диета.

Но ако имате ограничен достъп до такива храни или конкретни хранителни ограничения, добавките могат да помогнат временно да се компенсира недостигът.

Ако забелязвате симптоми като постоянен запек, подуване, висок холестерол или непрекъснат глад, обсъдете с лекар дали фибрената добавка е подходяща за вас.

Важно: добавките са най-полезни като краткосрочна подкрепа, не като дългосрочно решение.

„Ако ще използвате добавка, нека бъде временно, докато постепенно увеличавате приема на фибри от храната,“ съветва Паскуариело.

