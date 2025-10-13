Goldman Sachs прогнозира, че американските потребители ще платят над 50% от митата на Тръмп

Икономисти на инвестиционния гигант Goldman Sachs Group („Голдман Сакс груп“) прогнозират, че американците ще платят повече от половината от митническата сметка на президента Доналд Тръмп, тъй като компаниите повишават цените. Американските потребители вероятно ще поемат 55% от разходите за мита до края на годината, а американските компании – 22%, посочват експертите на „Голдман Сакс“ в анализ за клиентите си, публикуван на 12 октомври. Делът на чуждестранните износители ще е 18% под формата на намаляване на цените на стоките, а 5% ще бъдат избегнати, пишат те.

Засега „американските предприятия вероятно поемат по-голям дял от разходите“, тъй като е необходимо време за повишаване на цените, пишат икономистите Елси Пенг и Дейвид Мерикл в анализа си. И допълват, че „ако приложените неотдавна и бъдещите митнически ставки окажат същото въздействие върху цените, както и въведените по-рано през тази година налози, тогава американските потребители в крайна сметка ще поемат 55% от разходите за тях“.

Митата на Белия дом са повишили базовия индекс на цените на личните потребителски разходи с 0.44% от началото на годината и ще продължат да качват стриктно следения инфлационен показател до 3% до декември, отбелязват банкеритке.

Тръмп преобърна световния търговски ред с поредица от митнически ставки и търговски ограничения, следвайки мисията си да анулира търговските различия с други страни и да насърчи производството в Съединените щати. И докато администрацията на президента твърди, че търговските партньори поемат митническите разходи, американските вносители плащат таксите, налагани от Митническата и гранична защита, а потребителите са натоварени с по-високи цени след като компаниите им прехвърлят сметката. Чуждестранните фирми пък абсорбират налозите, намалявайки цените, за да запазят пазарния си дял.

Тръмп и преди е атакувал „Голдман Сакс“ и неговия главен изпълнителен директор Дейвид Соломон за подобен нелицеприятен коментар, че американските потребители са поели приблизително 22% от митническите ставки до юни. „Те направиха лоша прогноза отдавна както за пазарните последици, така и за самите мита и грешаха, точно както грешат за толкова много други неща“, каза президентът в своята социална медийна платформа Truth Social през август.

Последният доклад на „Goldman Sachs“Голдман Сакс“ не включва най-скорошната заплаха на Тръмп да увеличи до 100% облагането на китайския внос и да добави ограничения върху „критичния“ износ на американски софтуер.

„Не допускаме никакви промени в митническите ставки върху вноса от Китай, но събитията от последните дни предполагат големи рискове“, пишат анализаторите.