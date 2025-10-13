Национална 4-часова стачка ще има във въздушния транспорт на Италия днес

На 13 октомври, понеделник, е обявена национална четиричасова (в интервала от 12:00 ч. до 16:00 ч.) стачка в сектора на въздушния транспорт в Италианската република. Възможни са отмяна или забавяне на полети, особено на големите летища в страната, информират от Министерството на външните работи.

Препоръчва се на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт в посочения ден, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.

При необходимост от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

-Посолството на Република България в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: [email protected]; [email protected].

-Генералното консулство на Република България в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: [email protected].