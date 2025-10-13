РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Хамас“ предаде първите осем израелски заложници на Червения кръст

Радикалната палестинска групировка „Хамас“ предаде седем израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст в Газа като част от първата фаза на споразумението за прекратяване на огъня с Израел, съобщи официален източник, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес „Хамас“ публикува имената на 20 израелски заложници, които трябва да бъдат освободени в рамките на договорената първа фаза. Сред тях е и Матан Ангрест – израелски гражданин с български произход и двойно гражданство.

В замяна Израел започна освобождаването на 1966 палестински затворници. Според Ройтерс всички те вече са качени на автобуси, напускащи израелските затвори.

Споразумението, определяно като най-значимата стъпка към прекратяване на двугодишния конфликт, предвижда постепенен обмен на заложници и затворници и създаване на условия за устойчив мир. То е част от 20-точковия мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се очаква да пристигне в Израел след началото на изпълнението на плана.

