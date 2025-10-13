„ДПС – Ново начало“ води в Пазарджик при 94% обработени протоколи

При 94 процента обработени изборни протоколи „ДПС – Ново начало“ се утвърждава като първа политическа сила в новия Общински съвет на Пазарджик, с подкрепа от малко под 17 процента от гласувалите.

На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) с 12,34% от вота, а трета е партия „Свобода“ с над 9 процента. Листата ѝ се води от бизнесмена Румен Димитров, доскоро част от екипа на бившия кмет Тодор Попов.

БСП заема четвърта позиция със 7,65% и бележи лек ръст спрямо предишни избори. Значително по-слаб резултат регистрира ГЕРБ – едва 6,38%. За листата на бившия кмет Тодор Попов са гласували под 6 процента от избирателите, а „Възраждане“ получава около 4%.

Под изборната бариера остават „Величие“, МЕЧ и „Има такъв народ“.

Активността в общината е 35,09%, като до урните са отишли 34 008 души от имащите право на глас. В надпреварата за 41 места в Общинския съвет участваха общо 597 кандидати.