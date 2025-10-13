„Хамас“ освободи всички 20 живи израелски заложници, сред тях и Матан Ангрест, който е с българско гражданство

Всички 20 живи израелски заложници, държани от палестинското движение „Хамас“ в ивицата Газа, бяха освободени и предадени на Международния комитет на Червения кръст, съобщиха израелски медии, цитирани от ДПА и Франс прес.

Освобождаването се проведе на два етапа. Рано тази сутрин „Хамас“ предаде първите заложници, сред които е и Матан Ангрест, притежаващ и българско гражданство. Малко по-късно бяха освободени и останалите. Израелската армия потвърди, че вече са ѝ предадени всички живи заложници.

Почти едновременно с това автобуси с палестински затворници, които трябваше да бъдат освободени в рамките на договорената размяна, потеглиха от израелските затвори.

Размяната на пленници е част от първата фаза на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Самият Тръмп пристигна тази сутрин в Израел и вече е в Кнесета, където се очаква да произнесе реч.

Това е най-значимата стъпка към прекратяване на войната в Газа, започнала след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 година. Споразумението предвижда постепенен обмен на заложници и затворници и е част от мирния план на Тръмп, който цели да постави основите на трайно уреждане на конфликта.