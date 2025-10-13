Зеленият чай подобрява мускулната функция и инсулиновата чувствителност

Зеленият чай може да „тренира“ мускулите, увеличавайки способността им да преработват глюкоза и подобрявайки метаболизма, според учени от университета в Крузейро до Сул (Бразилия). Резултатите от проучването са публикувани в списанието Cell Biochemistry & Function.

В експеримента мишките са били хранени с висококалорична „западна“ диета, след което на едната група е даден екстракт от зелен чай. Само след няколко седмици животните са показали подобрен глюкозен толеранс, намалени нива на кръвната захар на гладно и повишена инсулинова чувствителност.

Учените също така са регистрирали положителни промени в мускулната тъкан – увеличен диаметър на влакната и активиране на гени, отговорни за усвояването на глюкоза и енергийния метаболизъм. Това предполага, че зеленият чай може да предпази мускулите от негативните ефекти на затлъстяването и да подпомогне метаболитната им активност.

Според ръководителя на изследването Розмари Отън, ефектът на напитката зависи от хормона адипонектин, който регулира метаболизма на мазнините и захарта. Не е наблюдавано подобрение при животни без този хормон.

Наблюдателите отбелязват, че ползите от зеления чай са резултат от комбинираното действие на множество биологично активни съединения, а не на едно единствено вещество. Освен това оптималният ефект се постига при редовна консумация – както е в азиатските страни, където зеленият чай се консумира ежедневно през целия живот.

Зеленият чай се приготвя единствено от листата на чаения храст,

които са подложени на минимално окисляване по време на обработката им. Зеленият чай произхожда от Китай, но се свързва и с много други азиатски държави, като Япония и Южна Корея.

Чаша зелен чай съдържа 35 милиграма кофеин, като за сравнение чаша черен чай съдържа 45 милиграма, чаша нескафе – 66 милиграма, а чаша еспресо – 110 милиграма кофеин. Веществата, които определят полезното действие на зеления чай, се съдържат и в черния чай, но в значително по-малки количества.

Полезно действие на зеления чай

Пиенето на зелен чай укрепва духа на човека и повишава неговия тонус. Зеленият чай има ободряващо действие, поради което се препоръчва при преумора.

Веществата, съдържащи се в зеления чай, прочистват кръвта от някои вещества, като например холестерола.

Зеленият чай помага при рязка загуба на телесна маса, тъй като помага за изграждането на мускулите и възвръща апетита.

Приемът на зелен чай, както и на други вещества, не бива да се счита за заместител на здравословното хранене и физическите упражнения.

В зеления чай се съдържа и цинк, поради което се препоръчва за консумация и от бременни жени.

Полезно действие се наблюдава и при пушачите, тъй като зеленият чай спомага за отделянето на натрупаните вредни вещества в резултат на тютюнопушенето.