Какво се случва с тялото ви, когато приемате витамин C всеки ден

Може да ви трябва запушен нос, кихане или упорита кашлица, за да се сетите за витамин C. Когато се разболеем, това ни напомня за ролята на имунната система и често ни кара да се запитаме дали трябва да приемаме витамин C всеки ден.

Той е ключов нутриент и антиоксидант, който участва в производството на вещества, подпомагащи различни функции на организма.

Все пак знаем, че кожата се нуждае от нормални нива на витамин C, за да поддържа здрава бариера, която не позволява на вредни патогени да проникнат в организма.

Той се съдържа и в имунните клетки, затова поддържането на достатъчно количество е жизненоважно. Ниските нива могат да ви направят по-податливи на заболявания. Като антиоксидант, защитава клетките от оксидативни увреждания и регулира противовъзпалителните процеси, което помага за намаляване на възпаленията и съответно на риска от хронични заболявания.

Приемът може да помогне за намаляване на ефекта от излагане на олово. Оловото е тежък метал, който се съдържа в някои бои, бижута, почва и други материали, и е токсичен при високи концентрации. Дори ниски нива на олово в кръвта могат да повлияят на способността на детето да се концентрира и учи.

Според едно малко проучване, дефицитът на желязо е най-разпространеният микронутриентен недостиг. Най-застрашени са бебетата, малките деца, бременните и жените в репродуктивна възраст.

Необходим е за синтеза на колаген – ключов компонент на съединителната тъкан, който подпомага заздравяването на рани. Макар проучванията по темата да са със смесени резултати, много от тях показват, че добавките с витамин C могат да намалят болката и възпалението при остеоартрит. Това се дължи на ролята му в образуването на колаген, както и на антиоксидантните и противовъзпалителните му свойства.

Благодарение на силните си антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, може да действа като противотуморно средство. Изследователите отбелязват, че той не е заместител на традиционното лечение на рак, а може да се използва като допълнение, за да подобри резултатите от терапията.

Има доказателства, че защитава невроните (мозъчните клетки) от оксидативен стрес и може да бъде полезен за психичното здраве. Например, изследване, базирано на данни от Националното проучване за здраве и хранене (NHANES), показва, че възрастните хора с по-висок прием на витамин C имат по-ниски нива на когнитивен спад.

Изследователите отбелязват, че тези ползи достигат максимум при около 500 mg на ден, което предполага, че по-високите дози не носят допълнителни ползи за мозъка.

Повечето хора приемат достатъчно от него, тъй като консумират храни, които естествено го съдържат или са обогатени с него. Въпреки това някои хора може да не получават достатъчно количество.

Симптоми на дефицит на витамин C:

Загуба на зъби

Подути и кървящи венци

Мускулна слабост

Лошо зарастване на рани

Анемия

Загуба на тегло

Хиперкератоза (удебеляване на външния слой на кожата)

Артралгия (болки и скованост в ставите)



Необходимото количество зависи от възрастта, пола и физиологичното състояние (бременност или кърмене):

Мъже: 90 mg на ден

Жени: 75 mg на ден

Бременни: 85 mg на ден

Кърмещи: 120 mg на ден

Хранителни източници

Въпреки че портокалите са най-популярният източник, той се съдържа в много други питателни храни — някои дори в по-големи количества. Сред тях са:

Цитрусови плодове – лимони, лайм, грейпфрут

Тропически плодове – ананас, личи, гуава, папая

Киви

Ягоди

Домати

Кръстоцветни зеленчуци – броколи, брюкселско зеле, кейл, зеле

Чушки

Картофи

