България е една от най-добрите винопроизводителки в света

Винопроизводители от България спечелиха 73 медала, от които 3 големи златни, 26 златни и 44 сребърни медала на международния винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles (CMB) и Spirits Selection. Тези постижения утвърждават страната ни като един от най-добрите винопроизводители в света, информират от пресцентъра на министерството на туризма.

„Това постижение е изключително – само около 1% от над 15 000 вина от целия свят са получили голям златен медал и България е сред тях. Страната вече е наравно със световните производители на вино“, заяви Меглена Михова, посланик на CMB в България.

По думите на министъра на туризма Мирослав Боршош страната ни отговаря на най-високите винарски изисквания, което се дължи на нашия климат, традиции и произход. Той използва случая, за да обяви, че тази година страната ни организира и друг голям форум – Глобалната конференция за винен туризъм.

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев коментира, че вината ни ще продължат да се утвърждават на международния пазар, а държавата ще продължи да инвестира в сектора.

Concours Mondial de Bruxelles е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година. От 20 години насам се организира в страни, като Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия.