Денят по диагонал – 14 октомври 2025 г.

Германия реже социалните помощи за безработни и мигранти
Години наред германските партии спорят за социалните помощи. Левите искаха повече пари за социална защита, а десните твърдяха, че помощите са толкова високи, че не стимулират търсенето на работа, а точно обратното – държат милиони хора на хранилка.
Зеленски и Тръмп ще се срещнат, за да обсъдят доставката на нови далекобойни оръжия за Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че тази седмица ще се срещне във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят американската помощ за Украйна. Той посочи и потенциални източници на средства за закупуване на ракети „Томахоук“, ако САЩ одобрят тяхното предоставяне.
Цветомир Петров: „Софекострой“ почиства най-замърсения район „Красна поляна“ за 180 лв. на тон (част 1)
Кризата с боклука е създадена не само с икономически, а и с политически цели, смята Цветомир Петров
Важният извод от общинските избори в Пазарджик е, че планът за приключване на Промяната катастрофира сериозно. Ние качихме представителството си в общинския съвет с 50%, конкретно в града сме първа политическа сила. Но на кмета Куленски ще му е трудно, защото най-вероятно срещу себе си ще има мнозинство в градския парламент.
Президентът отхвърли промените в закона за ДАНС
Промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), приети от мнозинството в Народното събрание на 2 октомври, бяха върнати днес от президента Румен Радев за ново обсъждане. Както е известно, с тези промени беше иззето правомощието му по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията, като то беше възложено в бъдеще на парламента, уточниха от администрацията на Радев.
Собственик в „Елените“: НАП продаваше апартаменти без проблеми
Продажби на апартаменти в залетия от потопа комплекс „Негреско“ в курорта „Елените“ е реализирала Националната агенция за приходите, съобщи пред „Нова телевизия“ един от собствениците – адвокат Любомир Петров. Той също купил чрез публична продан имота от приходната агенция убеден, че всичко е законно. Именно този комплекс запречва нашироко дъното на речното корито, което усили пороя. За него регионалният министър Иван Иванов заяви, че „строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне“. Петров твърди обаче обратното.
КЗП: 70 големи търговци укриват цените
Комисията за защита на потребителите установила, че 70 големи търговци не спазват Закона за въвеждане на еврото, като не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница. На нарушителите са изпратени покани за явяване и съставяне на актове, като законът предвижда санкции от 10 хил. до 100 хил. лева.
Google инвестира 15 милиарда долара в най-големият център за ИИ извън САЩ
Технологичният гигант Google ще изгради мащабен център за изкуствен интелект в Индия, инвестирайки 15 милиарда долара в рамките на следващите пет години. Това обяви главният изпълнителен директор Томас Куриан, по време на официална церемония в Ню Делхи.