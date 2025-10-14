Денят по диагонал – 14 октомври 2025 г.

Години наред германските партии спорят за социалните помощи. Левите искаха повече пари за социална защита, а десните твърдяха, че помощите са толкова високи, че не стимулират търсенето на работа, а точно обратното – държат милиони хора на хранилка.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че тази седмица ще се срещне във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят американската помощ за Украйна. Той посочи и потенциални източници на средства за закупуване на ракети „Томахоук“, ако САЩ одобрят тяхното предоставяне.

Кризата с боклука е създадена не само с икономически, а и с политически цели, смята Цветомир Петров

Важният извод от общинските избори в Пазарджик е, че планът за приключване на Промяната катастрофира сериозно. Ние качихме представителството си в общинския съвет с 50%, конкретно в града сме първа политическа сила. Но на кмета Куленски ще му е трудно, защото най-вероятно срещу себе си ще има мнозинство в градския парламент.

Промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), приети от мнозинството в Народното събрание на 2 октомври, бяха върнати днес от президента Румен Радев за ново обсъждане. Както е известно, с тези промени беше иззето правомощието му по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията, като то беше възложено в бъдеще на парламента, уточниха от администрацията на Радев.

Продажби на апартаменти в залетия от потопа комплекс „Негреско“ в курорта „Елените“ е реализирала Националната агенция за приходите, съобщи пред „Нова телевизия“ един от собствениците – адвокат Любомир Петров. Той също купил чрез публична продан имота от приходната агенция убеден, че всичко е законно. Именно този комплекс запречва нашироко дъното на речното корито, което усили пороя. За него регионалният министър Иван Иванов заяви, че „строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне“. Петров твърди обаче обратното.

Комисията за защита на потребителите установила, че 70 големи търговци не спазват Закона за въвеждане на еврото, като не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница. На нарушителите са изпратени покани за явяване и съставяне на актове, като законът предвижда санкции от 10 хил. до 100 хил. лева.

Технологичният гигант Google ще изгради мащабен център за изкуствен интелект в Индия, инвестирайки 15 милиарда долара в рамките на следващите пет години. Това обяви главният изпълнителен директор Томас Куриан, по време на официална церемония в Ню Делхи.