Google инвестира 15 милиарда долара в най-големият център за ИИ извън САЩ

Технологичният гигант Google ще изгради мащабен център за изкуствен интелект в Индия, инвестирайки 15 милиарда долара в рамките на следващите пет години. Това обяви главният изпълнителен директор Томас Куриан, по време на официална церемония в Ню Делхи.

Новата инфраструктура ще бъде най-големият център за изкуствен интелект на компанията извън САЩ и ще се намира в пристанищния град Вишакхапатнам. Google има планове центърът в крайна сметка да „достигне мощност от няколко гигавата“, посочи Куриан. Той сравни проекта с „дигитален гръбнак, който ще свърже различните части на Индия“.

С нарастващото търсене на изкуствен интелект сред бизнеса и потребителите, Индия се превръща в ключов пазар за технологичните компании. Очаква се страната да надхвърли 900 милиона интернет потребители до края на годината.

Индийският министър на информационните технологии Ашвини Вайшнау благодари на технологичния гигант за инвестицията. „Тази цифрова инфраструктура ще допринесе значително за постигането на целите на нашата визия за ИИ в Индия“, каза той.