КЗК ще започне анализи в редица икономически сектори във връзка с въвеждането на еврото

„Въвеждането на еврото е повод Комисията за защита на конкуренцията да започне анализи в редица сектори на българската икономика“, заяви председателят на регулатора Росен Карадимов, който взе участие в годишната среща на местните власти.

По неговите думи засега са извършени анализи в два ключови сектора – храните и фармацията. Скоро ще бъдат публикувани и данните от изследването на пазара на хранителните продукти от първа необходимост.

Председателят на комисията подчерта, че е изискана информация от близо 50 търговски вериги, управляващи около 500 магазина в 25 града в страната. Прибавени са още данни от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по споразумението, което трите институции са подписали за съвместна работа по процеса на въвеждане на еврото.

„КЗК няма пряко отношение към нивото на цените, както няма и правомощия в Закона за въвеждане на еврото. Независимо от това установихме много добър синхрон с КЗП и НАП и съвместната ни работа дава добри резултати“, посочи Карадимов.

За летните месеци не е установено покачване на цената на основните хранителни продукти. Данните обаче показват, че маржът на надценката варира между 50 и 90 процента.

Според Росен Карадимов икономиката има тежки структурни деформации, в резултат от приватизацията и извършени концентрации. Нередностите ще бъдат изяснени след приключването на анализите.

Денислав Симеонов