КЗП: 70 големи търговци укриват цените

70 големи търговци не предоставят цена на продукти от потребителската кошница

Комисията за защита на потребителите установила, че 70 големи търговци не спазват Закона за въвеждане на еврото, като не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница. На нарушителите са изпратени покани за явяване и съставяне на актове, като законът предвижда санкции от 10 хил. до 100 хил. лева. 

Служители на Комисията започват проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро. Установени са и нарушения във връзка с етикетирането, които най-често се изразяват в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.

След предприетите административни действия от КЗП вече 22 от посочените дружества предоставят информацията, а останалите са предприели действия по предоставянето й. Към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта „Колко струва“, което е основа за неговото пълноценно и коректно функциониране, посочват от КЗП.

