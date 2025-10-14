КЗП: 70 големи търговци укриват цените

Комисията за защита на потребителите установила, че 70 големи търговци не спазват Закона за въвеждане на еврото, като не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница. На нарушителите са изпратени покани за явяване и съставяне на актове, като законът предвижда санкции от 10 хил. до 100 хил. лева.

Служители на Комисията започват проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро. Установени са и нарушения във връзка с етикетирането, които най-често се изразяват в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.

След предприетите административни действия от КЗП вече 22 от посочените дружества предоставят информацията, а останалите са предприели действия по предоставянето й. Към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта „Колко струва“, което е основа за неговото пълноценно и коректно функциониране, посочват от КЗП.