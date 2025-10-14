„Смарт Органик“ отчете ръст от 36% на консолидираните приходи от продажби

„Смарт Органик“ АД отчита консолидирани приходи от продажби в размер на приблизително 30.8 млн. лв., което представлява ръст от около 36% спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на производителя на био храни за третото тримесечие на 2025 година.

Основните продукти са био енергийни и протеинови барчета, биокурабийки, суперхрани, растителни протеини, солени снаксове и основни храни. Компанията произвежда по-голяма част от продуктите си в собствена фабрика в София, като производството е био сертифицирано.

Посочените стойности са ориентировъчни и подлежат на промяна в рамките на обичайните счетоводни процедури, отбелязват от дружеството.

„Смарт Органик“ ще оповести официалните финансови резултати за третото тримесечие в законоустановения срок на индивидуална основа до 30 октомври и на консолидирана основа до 1 декември, уточняват от „Смарт Органик“.

През април производителят на био храни финализира сделка за придобиване на британската компания LoveRaw Limited чрез ускорена М&A сделка. LoveRaw е иновативен бранд за веган шоколадови изделия, известен с продуктите си без млечни съставки, палмово масло и изкуствени ингредиенти.

Българският производител и дистрибутор на био храни „Смарт Органик“ е първата компания, която на 23 май 2024 г. направи

успешен преход от пазара за растеж beam към основния пазар на „Българската фондова борса“.

От началото на годината цените на акциите на „Смарт Органик“ на “Българска фондова борса” поскъпват – от 23.23 лв. през януари до 29.80 лв. в момента. Така пазарната капитализация на дружеството скочи до над 337 млн. лева.