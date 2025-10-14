Учени откриват изненадващи ползи за здравето от добавянето на кленов сироп

Изследователи анализирали ефекта от замяната на две супени лъжици рафинирана захар с равни количества чист кленов сироп при възрастни. Резултатите показали подобрение в няколко ранни маркера на кардиометаболитни проблеми.

Препоръките са добавените захари да не надвишават 10% от дневния калориен прием, като за по-добро сърдечно здраве е желателно те да са под 6 процента.

Кленовият сироп е естествен подсладител, който освен сладост съдържа над 67 полифенола, както и минерали, витамини и аминокиселини.

Екипът на д-р Андре Марет (Институт по сърце и бели дробове в Квебек) и д-р Мари-Клод Вол (Институт по хранене и функционални храни, INAF) включил 42 доброволци на възраст 18–75 години с индекс на телесна маса между 23 и 40.

Всеки участник заменил около 5% от дневните калории (около две супени лъжици) с канадски кленов сироп или ароматизиран сироп от захароза в продължение на осем седмици. След четириседмична пауза групите сменили сиропите, така че всеки участник бил свое собствено контролно лице.

„Знаем от десетилетия, че кленовият сироп не е просто захар. Той съдържа над 100 естествени съединения, включително полифеноли с противовъзпалителен ефект,“ обяснява д-р Марет.

Резултатите надминали очакванията: „Не очаквахме толкова значителни подобрения само за няколко седмици.“

Изненадващи подобрения в ключови показатели

След осем седмици на кленов сироп участниците показали:

по-добра реакция при глюкозен толерансен тест (промяна -50.59 срещу +29.93 при захароза);

понижение на систоличното кръвно налягане (-2.72 mmHg срещу +0.87 mmHg при захар);

намаление на висцералните мазнини (-7.83 г срещу +67.61 г при захароза).

„Тези резултати, взети заедно, са значими. Намаляването на толкова важни рискови фактори може да понижи вероятността от диабет и сърдечно-съдови заболявания,“ казва д-р Марет.

Какво прави кленовия сироп различен

Освен в кръвните показатели, разликата се виждала и в чревната микрофлора.

Две супени лъжици чист кленов сироп осигуряват:

35% от дневната нужда от манган,

15% от рибофлавин,

8% от мед,

малки, но значими количества калций, тиамин и калий,

при това с около 12% по-малко калории от царевичния сироп.

Рафинираната захар не съдържа никакви такива полезни вещества.

„С всяко ново изследване научаваме повече за това как природните продукти като кленовия сироп могат да бъдат функционални храни с лечебни свойства,“ казва д-р Навиндра Сийрам.

„Той е истински по-умен подсладител — по-здравословна алтернатива на рафинираната захар.“

Замяната е лесна: просто използвай чист кленов сироп вместо захар.

Един от участниците споделя:

„Винаги съм обичал кленов сироп, но не го използвах редовно. Сега всеки ден заменям захарта с две супени лъжици чист канадски сироп.“

Само тази промяна спестява около 96 калории и над 24 г чиста захар дневно.

Изборът на кленов сироп вместо захар може да подобри:

контрола на кръвната захар,

кръвното налягане,

нивата на мазнини в корема,

състоянието на чревната микрофлора.

Макар да са нужни още изследвания, това проучване вече насърчава хората, лекарите и производителите да преосмислят навиците си за подслаждане и да приемат този богат на хранителни вещества сироп като по-разумен ежедневен избор.

