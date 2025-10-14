Костадин Ангелов подкрепя идеята за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Депутатът от ГЕРБ и бивш здравен министър Костадин Ангелов изрази подкрепа за идеята социалните мрежи да бъдат забранени за деца под 15 години. Повод за позицията му стана изявлението на образователния министър Красимир Вълчев, който обяви, че ще започне обществен дебат по темата.

В публикация във „Фейсбук“ Ангелов посочва, че социалните мрежи променят мозъка на децата и водят до зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците. Той цитира невролози, според които всяко известие, харесване или коментар предизвиква кратък прилив на удоволствие чрез допаминов цикъл, което при децата води до зависимост, тревожност, дефицит на внимание и нарушения в съня.

Ангелов се позовава и на изследвания, които показват, че при деца, прекарващи повече от три часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност нараства с над 60%, като се наблюдава спад в концентрацията и съпричастността. Психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“, наподобяваща симптомите на зависимост от вещества.

Народният представител от ГЕРБ подкрепя забраната, подчертавайки, че целта е не да се ограничат младите, а да им се върне детството – време за игра, общуване, четене и реален живот.