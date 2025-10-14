Варненци излизат на пореден протест в подкрепа на Благомир Коцев и срещу завладяната държава

Днес, 14 октомври, от 18:00 ч. пред Община Варна гражданите на града излизат на протест, по време на който за 12-и път ще изразят своето недоволство срещу завладяната „Д“ържава, която все повече заприличва на „Д“иктатура“. Това съобщиха във „Фейсбук“ организаторите на демонстрацията.

„Колабиращата ни съдебна система произвежда само несправедливост и произволи. В страната ни почти не останаха законно назначени ръководители на разследващи и обвинители. Съдът и прокуратурата са в открита война. Ненаказани за жертвите в потопи длъжностни лица са на свобода, докато други са в ареста по скалъпени обвинения“, пишат организаторите на протеста.

Те настояват за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение на Благомир Коцев от Софийски градски съд.

„За 12-и път ще покажем на цялата страна, че сме готови да се борим заедно с него против голямото „Д“, ортака му „Б“ и цялата бутафорна „Д“ържава, която искат да ни представят за правова!“, заканват се още организаторите.