Зеленски и Тръмп ще се срещнат, за да обсъдят доставката на нови далекобойни оръжия за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че тази седмица ще се срещне във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят американската помощ за Украйна. Той посочи и потенциални източници на средства за закупуване на ракети „Томахоук“, ако САЩ одобрят тяхното предоставяне. Междувременно руските атаки срещу Украйна продължават.

Зеленски съобщи още, че през настоящата седмица ще обсъди във Вашингтон с Тръмп укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и доставката на нови далекобойни оръжия. Двамата вече са разговаряли по телефона през уикенда, като Зеленски е уточнил колко ракети „Томахоук“ са необходими на страната му.

По-рано американският държавен глава заяви, че Украйна може да получи тези ракети, ако Русия не предприеме стъпки към мирно решение на конфликта, а Москва предупреди, че подобен ход би представлявал опасна ескалация.

Ракетите „Томахоук“ имат обсег до 2500 километра.

На пресконференция с върховния представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас, украинският президент съобщи, че финансирането за доставката на ракети „Томахоук“ може да бъде осигурено от три източника – програмата PURL на НАТО, „Мега сделка“, която се договаря със САЩ и замразени руски активи.

Междувременно руските атаки срещу Украйна продължават. Москва е нанесла удари по Харков с управляеми бомби, при което са повредени болница и електропроводи, оставяйки около 30 000 души без ток. Ранени са най-малко шестима души.

В град Константиновка, Донецка област, руска атака с дрон е убила двама души в автомобил.

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са превзели две нови села – едното в Донецка област, а другото близо до Купянск в североизточна Украйна.