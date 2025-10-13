Тръмп подписа историческо мирно споразумение в Египет

Терористите от Хамас започнаха да освобождават последните останали заложници в Газа в понеделник сутринта, след историческата мирна сделка, договорена от президента Тръмп.

Освободените хора са прекарали повече от 730 дни в плен, след като са били сред около 250 души, отвлечени от южен Израел и отведени в Газа по време на кървавото нападение на Хамас на 7 октомври 2023 година.

Президентът Тръмп подписа мирното споразумение за Газа на конференция със световни лидери в Египет.

„Отне ни 3000 години да стигнем дотук, можете ли да повярвате? И ще се задържи,“ каза Тръмп, докато зад него седяха влиятелни лидери от Европа и мюсюлманския свят.

„Първо подписваме, после ще изнесем реч, а след това може да остана с лидерите – да обсъдим някои неща без присъствието на медиите,“ добави той, след като похвали присъстващите, включително като нарече турския президент Реджеп Тайип Ердоган „твърдо куражлия“.

Тръмп, Ердоган, емирът на Катар Тамим бин Хамад ал Тани и египетският президент Абдел Фатах ел-Сиси подписаха документите от името на Израел и Хамас.

Тръмп: Мирният процес в Газа може да е „най-великата сделка от всички“

„Целият ми живот е свързан със сделки. Най-великите просто се случват,“ каза Тръмп.

„И точно това се случи тук. Може би това ще е най-великата сделка от всички.“

Тръмп потвърди, че хуманитарната помощ вече навлиза в Газа

„Хуманитарната помощ вече приижда — стотици камиони с храни, медицинско оборудване и други доставки, много от тях финансирани от хората в тази зала,“ каза президентът.