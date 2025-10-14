Днес в Белгия ще се проведе национална стачка

Днес, 14 октомври, в Кралство Белгия ще се проведе национална стачка, съобщават от Министерството на външните работи.

Предвиждат се масови демонстрации, които ще блокират движението и ще доведат до смущения в графика на обществения транспорт, особено в столицата Брюксел. Отменени са всички полети за деня от/за летище „Шарлероа“, Брюксел. На летище „Завентем“, Брюксел няма да има отпътуващи, а пристигащите полети вероятно ще закъсняват или няма да се състоят.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до страната в деня на провеждане на стачката, да се информират за транспортната обстановка в реално време чрез електронната страница на Националната железопътна компания на Белгия NMBS/SNCB https://www.belgiantrain.be/en/ и платформите за обществен транспорт: https://www.stib-mivb.be/home и https://www.delijn.be. При възможност, да се предвидят алтернативни начини на придвижване.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: [email protected] и [email protected].