„Възраждане“ иска незабавна оставка на правителството и нови избори

"Възраждане" смята, че решението на кризата с боклука е общините да поемат пълния контрол над дейностите

„Възраждане“ поиска незабавна оставка на правителството и провеждане на нови предсрочни избори. Това съобщи в профила си във „Фейсбук“ лидерът на партията Костадин Костадинов, който смята, че Бойко Борисов ясно е показал намерението си ГЕРБ да се оттегли от управлението. Според него пред герберския водач стоят два избора – нов вот или политическа изолация в рамките на година.

Поводът за изказването на Костадинов е изявлението на Борисов от вчера, по време на което той обяви, че ГЕРБ няма място в настоящото управление, след като формацията се класира шеста на изборите за общински съветници в Пазарджик. Водачът на герберите призова премиера Росен Желязков да предприеме промени във властта, включително смяна на председателя на Народното събрание, като допълни, че е време за „преформатиране“ на управлението.

Междувременно водачът на „Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че ще подкрепи председател на парламента, излъчен от ГЕРБ, и е готов за разговори за преформатиране на управлението. Той каза, че излъчва преговорен екип, който очаква покана за разговори от премиера Росен Желязков.

