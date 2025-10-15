БСП се изплаши от криза в управлението, щяла да подейства разрушително върху социалния мир

„Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента“. Това обяви БСП в официална позиция, предизвикана от призивите на лидера на ГЕРБ за преформатиране на управлението.

В настоящото управление социалистите ръководят социалното, екологичното и регионалното министерство, а лидерът на партията Атанас Зафиров е вицепремиер. БСП има също председател на Народното събрание в лицето на Наталия Киселова и няколко заместник-министри, включително в МВР и в Министерството на външните работи.

След изказването на Бойко Борисов стана ясно, че евентуалното преформатиране на управлението може най-силно да засегне именно БСП. Лидерът на ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, като я обвини, че прекалено често посещава различни празници и фестивали вместо да се съсредоточи върху работата си. Той предложи нов председател на Народното събрание да бъде избран от „Има такъв народ“ или от „Ново начало“.

Малко след това Делян Пеевски подкрепи позицията на Борисов, заявявайки, че „Ново начало“ също иска участие в управлението и че ГЕРБ трябва да предложи нов председател на парламента.

Водачът на герберите отправи критики и към „Има такъв народ“ и БСП, обвинявайки ги, че са се държали така, сякаш са получили министерствата си „на концесия“.

В отговор днес, БСП заяви, че от началото на управлението си е действала в името на обществения интерес, оставяйки настрана партийния егоизъм, и очаква същото от своите партньори. Според социалистите идеите за реконструкция на кабинета, блокиране на парламента или предсрочни избори ще доведат до дестабилизация, която може бързо да предизвика икономическа и социална криза.

От БСП обявиха още, че след последните събития очакват мандатоносителят да представи предложенията си в Съвета за съвместно управление, след което БСП ще вземе решенията си в колективните органи на партията и в диалог с коалиционните си партньори.