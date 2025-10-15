РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Екип на СЗО е бил атакуван по време на хуманитарна мисия в Украйна

Екип на Световната здравна организация е бил атакуван, докато съпровождал конвой на ООН в Украйна, съобщи генералният директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Нападението е станало във вторник, докато конвоят е доставял медикаменти в град Билозерка (Белозьорка), намиращ се в Херсонска област. Въпреки инцидента служителите са успели да раздадат лекарствата, уточни Гебрейесус в публикация в социалната платформа X.

По думите му, камиони на Световната продоволствена програма също са били повредени при атаката.

Ръководителят на СЗО отправи нов призив за прекратяване на нападенията срещу хуманитарни работници, подчертавайки, че подобни действия застрашават животи и възпрепятстват доставката на жизненоважна помощ на населението в нужда.

