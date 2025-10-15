Израел отваря граничния пункт „Рафах“ за хуманитарна помощ след предаването на телата на четирима заложници от „Хамас“

Израел е решил да отвори граничния контролно-пропускателен пункт „Рафах“ между ивицата Газа и Египет, за да позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава, след като радикалната групировка „Хамас“ върна телата на четирима мъртви израелски заложници, съобщи телевизия „Кан“, цитирана от Ройтерс.

Мярката идва след като Израел отмени планирани ограничения, които предвиждаха намаляване наполовина на броя на камионите с помощи, допускани в Газа.

По данни на вестник „Таймс ъв Израел“, „Хамас“ е уведомил посредниците в споразумението за прекратяване на огъня, че днес ще предаде още четири тела на загинали заложници, предаде БТА.

В понеделник групировката предаде последните останали живи пленници на Международния комитет на Червения кръст, след 738 дни в плен. Сред първите седем освободени бе Матан Ангрест, който има и българско гражданство.