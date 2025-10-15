ChatGPT ще предлага еротично съдържание за пълнолетни от декември

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пълнолетните потребители на ChatGPT скоро ще могат да използват по-слабо цензурирана версия на чатбота, която ще включва еротично съдържание, съобщи главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман. Промяната ще влезе в сила през декември, като част от принципа „да третираме възрастните като възрастни“.

Досега съдържание с еротичен характер беше забранено в повечето случаи, за да се предпазят потребителите от рискове за психичното здраве, но с новите инструменти за безопасност и родителски контрол ограниченията ще бъдат облекчени за възрастни.

Освен това, новата версия на ChatGPT ще позволява на чатбота да приема различни образи, използвайки емоджита и човешки стил на отговор, ако потребителят желае. Промяната идва в момент, когато OpenAI е подложена на засилен контрол за безопасността на изкуствения интелект и влиянието му върху психичното здраве на младите потребители.

Компанията също така обяви осемчленен експертен съвет за добро физическо състояние и AI, който ще гарантира за здравословните взаимодействия между потребителите и изкуствения интелект.

