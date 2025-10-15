Цветомир Петров: Спасението за потъващата „Топлофикация-София“ е едно – концесия (част 2)

Държавата да либерализира пазара на сметосъбирането, замърсителят плаща е най-добрият модел за боклука, смята Цветомир Петров

Ако общините имат възможност да изграждат свой капацитет за поддръжка на цветни контейнери, ще се създадат възможности за рециклиране и хората ще започнат да практикуват разделното събиране. Затова в СОС сме гласували цветните контейнери да се увеличат три пъти. Но една от фирмите обжалва решението и сега то е заседнало в съда.

В края на тази седмица сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ ще бъде нормализирано с общински ресурси.

Основна вина за състоянието на „Топлофикация София“ носи ГЕРБ. През годините те разполагаха с целия инструментариум – от министър-председател, през министър на енергетиката, шеф на „Булгаргаз“, кмет на столицата, мнозинство в СОС, до шефа на дружеството. Защо те са вкарали „Топлофикация София“ в тази спирала от дългове, аз отговор нямам.

Лихвите, които „Булгаргаз“ налага на „Топлофикация София“ са огромни и непазарни – 15-16%.

Изходът за „Топлофикация София“ е концесиониране.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Още от интервюто:

Има ли по-рационален модел за сметосъбирането в столицата?

Правилно ли е заводът за боклук да бъде и събирач на сметта?

Как така боклукът изведнъж стана „по-чист“?

Какъв е таймингът на кризата с боклука в София?

Вижда ли се краят на проблема с „Топлофикация-София“?

Вижте първата част от интервюто с Цветомир Петров

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ