РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Цветомир Петров: Спасението за потъващата „Топлофикация-София“ е едно – концесия (част 2)

Държавата да либерализира пазара на сметосъбирането, замърсителят плаща е най-добрият модел за боклука, смята Цветомир Петров

Ако общините имат възможност да изграждат свой капацитет за поддръжка на цветни контейнери, ще се създадат възможности за рециклиране и хората ще започнат да практикуват разделното събиране. Затова в СОС сме гласували цветните контейнери да се увеличат три пъти. Но една от фирмите обжалва решението и сега то е заседнало в съда.

В края на тази седмица сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ ще бъде нормализирано с общински ресурси.

Основна вина за състоянието на „Топлофикация София“ носи ГЕРБ. През годините те разполагаха с целия инструментариум – от министър-председател, през министър на енергетиката, шеф на „Булгаргаз“, кмет на столицата, мнозинство в СОС, до шефа на дружеството. Защо те са вкарали „Топлофикация София“ в тази спирала от дългове, аз отговор нямам.

Лихвите, които „Булгаргаз“ налага на „Топлофикация София“ са огромни и непазарни – 15-16%.

Изходът за „Топлофикация София“ е концесиониране.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Още от интервюто:

Има ли по-рационален модел за сметосъбирането в столицата?

Правилно ли е заводът за боклук да бъде и събирач на сметта?

Как така боклукът изведнъж стана „по-чист“?

Какъв е таймингът на кризата с боклука в София?

Вижда ли се краят на проблема с „Топлофикация-София“?

Вижте първата част от интервюто с Цветомир Петров

Цветомир Петров: „Софекострой“ почиства най-замърсения район „Красна поляна“ за 180 лв. на тон (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени