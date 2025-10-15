В САЩ конфискуваха криптовалута за 15 млрд. долара от камбоджански олигарх

Министерството на правосъдието на САЩ обяви една от най-големите операции за разкриване на схема за измама с криптовалута. В процеса Министерството на правосъдието конфискува 127 200 биткойна на стойност приблизително 15 милиарда долара, след решение на съд в Ню Йорк. Министерството обяви, че средствата са конфискувани от камбоджанския предприемач Чен Джи, който е обвинен в създаването на измамната схема и прането на средства. Чен Джи има камбоджанско и британско гражданство.

За своите измами Чен Джи използва схема с кодово име „Pig Butchering“, която напоследък стана популярна сред крипто измамниците. Създават се фалшиви крипто платформи, акаунти и други ресурси, за да се привлекат клиенти с оферти за инвестиране в криптовалута. За известно време престъпниците могат да „угояват“ такива клиенти, които първоначално могат дори да печелят малка „печалба“ от своите операции. След като обаче от клиентите се получат големи суми пари, престъпниците просто изчезват.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че

Чен Джи ръководи Prince Holding Group, голяма камбоджанска холдингова компания,

занимаваща се със строителство, финансови услуги и потребителски стоки.

Американските власти подчертаха, че предприемачът е използвал част от ресурсите на компанията, по-специално нейното хазартно подразделение, за незаконните си операции, както и служители, които са били принуждавани да правят масови телефонни обаждания и да изпращат спам имейли, за да примамват клиенти в измамни крипто схеми.

