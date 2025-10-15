Комисията за контрол над службите за сигурност не събра кворум и не изслуша и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев

Поради липса на кворум беше отменено заседанието на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Това е петото подред заседание на парламентарната комисия. Имаше само едно заседание, свикано от председателя на парламента Наталия Киселова във връзка със закон. Това каза пред медиите Златан Златанов от ПГ на „Възраждне“, председателстващ комисията.

Регистриралите се депутати в залата бяха пет от общо 15.

Той поясни, че днес и.ф. председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев е трябвало да бъде разпитан относно миналите в неделя избори за Общински съвет в Пазарджик, тъй като в интернет се е появила много информация за купуване на гласове и повлияване на резултатите.

Златанов допълни, че следващата сряда ще свика заседание на комисията със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

По-рано днес заседанието на Народното събрание се провали и бе отложено за утре заради липса на кворум.