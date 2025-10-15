РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Комисията за контрол над службите за сигурност не събра кворум и не изслуша и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев

Комисията за контрол над службите за сигурност не събра кворум и не изслуша и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев

Поради липса на кворум беше отменено заседанието на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Това е петото подред заседание на парламентарната комисия. Имаше само едно заседание, свикано от председателя на парламента Наталия Киселова във връзка със закон. Това каза пред медиите Златан Златанов от ПГ на „Възраждне“, председателстващ комисията. 

Регистриралите се депутати в залата бяха пет от общо 15.

Той поясни, че днес и.ф. председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев е трябвало да бъде разпитан относно миналите в неделя избори за Общински съвет в Пазарджик, тъй като в интернет се е появила много информация за купуване на гласове и повлияване на резултатите. 

Златанов допълни, че следващата сряда ще свика заседание на комисията със същия дневен ред, като бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов. 

По-рано днес заседанието на Народното събрание се провали и бе отложено за утре заради липса на кворум.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени