ВАС отмени заповедта за ремонта на моста на столичния бул. "България"

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд – София – град, свързано със заповед на временния главен архитект на София. Така тя ще трябва да се изпълни и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва незабавно да укрепи моста на бул. „България“, съобщават от пресцентъра на съда. Решението на ВАС е окончателно.
По-конкретно АПИ трябва да извърши незабавно временно укрепване на съоръжението. След това трябва да възложи последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписание към съдържанието на последващия инвестиционен проект.