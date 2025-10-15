ВАС отмени заповедта за ремонта на моста на столичния бул. "България"

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ВАС отказа да отмени заповедта за ремонта на моста на столичния бул. „България“

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд – София – град, свързано със заповед на временния главен архитект на София. Така тя ще трябва да се изпълни и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва незабавно да укрепи моста на бул. „България“, съобщават от пресцентъра на съда. Решението на ВАС е окончателно.

По-конкретно АПИ трябва да извърши незабавно временно укрепване на съоръжението. След това трябва да възложи последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписание към съдържанието на последващия инвестиционен проект.

