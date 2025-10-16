За шести път кметът на Варна Благомир Коцев се изправя пред съда с искане за свобода

В 11.00 часа днес кметът на Варна Благомир Коцев отново ще се яви пред съда с искане да излезе от ареста, където се намира от началото на юли по обвинения в корупция. Това е шестият му опит да промени мярката си за неотклонение. Миналата седмица Софийският градски съд отказа да го освободи, а сега делото се разглежда на втора инстанция от състав на Софийския апелативен съд с председател съдия Нина Кузманова и членове Андрей Ангелов и Красимира Костова.

При предишни разглеждания на мярката няколко съдии се отведоха – Александър Желязков, Атанаска Китипова, Десислав Любомиров и Георги Ушев. Лятото Кузманова и Костова участваха и в делото за задържането на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, също от „Продължаваме промяната“, чийто адвокат Ина Лулчева поиска отвод на Костова поради предишната ѝ работа като спецсъдия.

Миналата седмица пък прокуратурата представи нов анонимен свидетел – рускоговорящ чужд инвеститор, който твърди, че му били поискани 20 000 евро, за да приключат административни процедури. В съда стана ясно, че бизнесменът е контактувал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация става дума за украинец, изгонен през юли от България заради подозрения в пране на пари, но впоследствие върнат и дал показания. Президентът Румен Радев коментира, че не е бил информиран за случая.

Междувременно адвокат Ина Лулчева съобщи, че по делото вече са разпитани още двама анонимни свидетели. „Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото – в ареста, тъй като „нали Коцев е там“. И сега се чудя – след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?„, написа Лулчева във „Фейсбук“.

Искането за освобождаване на Коцев беше подновено, след като двама от съобвиняемите му – общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бяха пуснати под домашен арест. Междувременно стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, дал показания срещу Коцев, е заявил по-късно, че е направил това под натиск, и е посочил като отговорен временно изпълняващия длъжността председател на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Паралелно с тези събития не спират и протестите в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев. Във вторник се проведе поредна демонстрация в морската столица, по време на която гражданите на града изразиха недоволството си срещу „завладяната „Д“ържава“ и поискаха незабавното освобождаване на Коцев от ареста.