На 12-ия протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев бе прочетено посланието му до Европейския комитет на регионите

„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“. Това послание на задържания вече над три месеца варненски кмет Благомир Коцев чуха варненци на 12-ия протест в негова подкрепа, организиран в морската столица.

То бе прочетено от Павел Попов, който в момента е изпълнява функциите кмет на Варна. Посланието по-специално е отправено до членовето на Европейския комитет на регионите в Брюксел, на чието заседание днес Благомир Коцев трябваше да бъде докладчик.

Събралото се множество пред сградата на варненската община скандираше „За Благо“, „За Варна“, „Победа“ и „Свобода“ и настояваше за незабавното му освобождаване. Протестиращите издигаха плакати с призиви в подкрепа на Благомир Коцев и срещу лидера на партията, искащ държава с главно „Д“. След това протестиращите преминаха с шествие през центъра на града, като за кратко блокираха и кръстовището пред сградата на общинската администрация.



Припомняме, че Благомир Коцев беше задържан във Варна на 8 юли, като обяснението тогава бе, че антикорупционната комисия работи по специална акция, която е под надзора на Софийската градска прокуратура. На следващия ден се оказа, че има четирима задържани по разследване за корупционно престъпление във Варна. Освен кмета Благомир Коцев, това бяха общинските съветници Йордан Кателиев, Николай Стефанов и бизнесменът Ивайло Маринов

Според защитата на варненския кмет, прокуратурата не цели разследване на евентуално престъпление, а ползва делото и настоява за задържането му, за да може да се стигне до отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на четиримата и постанови „задържане под стража“.

На 18 юли на свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 9 октомври Апелативен съд – София, постанови мярка „домашен арест“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

Преди дни – на 10 октомври – Софийският градски съд за пореден път отказа да освободи кмета на Варна от ареста. В определението си съдът обяви, че заради поста на Коцев остава опасността той да окаже натиск над неразпитани още свидетели.

Във връзка с новия разпит на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който е потвърдил, че първите му показания са били дадени под натиск от антикорупционната комисия, СГС обяви, че е твърде рано, за да приеме, че новите показания на Иванов са абсолютната истина.