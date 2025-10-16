Пеевски е готов да подкрепя кабинета и без свои министри в него

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в Народното събрание, че партията му е готова да продължи да подкрепя правителството на Росен Желязков, дори без да има официални представители в него.

„Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, готови сме и така да подкрепим, готови сме и да споделим отговорността“, заяви Пеевски. Той обяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и има данни, че до понеделник ще стане известно бъдещето на управлението.

Водачът на „Ново начало“ се появи в парламентарните кулоари, въпреки, че нито един от неговите депутати не се регистрира в пленарната зала.

По повод писмото на президента Румен Радев, с което той обяви, че вече ще ползва личния си автомобил, за да може НСО да превозва администрацията му при нужда, Пеевски го определи като „пълен популизъм“ . Той заяви, че Радев трябва да „слезе от колите“, защото по думите му в момента изгражда партия. Той допълни, че разполага с информация от местните структури за действията на държавния глава и че това не е почтено.

Пеевски настоя Радев, ако има „войнска доблест“, да подаде оставка, да излезе и да развива политическия си проект.

