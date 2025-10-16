РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Microsoft и Nscale изграждат нови AI центрове за данни в САЩ и Европа

Microsoft и Nscale изграждат нови AI центрове за данни в САЩ и Европа

Стартиращата компания за инфраструктура на изкуствен интелект Nscale сключи голяма сделка с Microsoft за внедряване на около 200 хиляди графични процесора Nvidia GB300 в центрове за данни в Европа и САЩ. Половината от тях ще бъдат инсталирани в Тексас в рамките на 18 месеца, а останалите – в обекти в Португалия, Великобритания и Норвегия.

Microsoft и Nscale изграждат нови AI центрове за данни в САЩ и Европа

Сделката, осъществена съвместно с инвестиционната компания Aker, засилва позициите на Nscale като ключов партньор в изграждането на глобална инфраструктура за изкуствен интелект. Основана едва през 2024 г., компанията вече е набрала над 1.7 млрд. долара от инвеститори като Nvidia, Nokia и Aker, и обмисля първоначална публична емисия през следващата година.

Microsoft завърши проекта си за съхранение на данни в ЕС

Главният изпълнителен директор Джош Пейн заяви, че целта на Nscale е да въведе нов стандарт в доставката на високоефективна и устойчива инфраструктура за изкуствен интелект.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени