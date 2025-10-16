Посещението на новия сирийски лидер Ахмед ал-Шараа в Москва получава широко международно отразяване. Наблюдателите го наричат ​​демонстрация на гъвкавостта на Москва и намерението на новите сирийски власти да поддържат дистанция в отношенията между Запада и Изтока.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

Путин приветства новия лидер на Сирия, като все още дава убежище на стария

За Ахмед ал-Шараа, бивш боец ​​на Ал Кайда (определяна като терористична организация в Русия), тази среща бележи неоспорима победа. Въпреки подкрепата си за Башар Асад във войната, президентът Путин приветства ал-Шараа в позлатената зала на Кремъл – пресметнат жест в момент, когато Москва се стреми да запази дългогодишните си военни бази в Сирия. Срещата демонстрира и гъвкавостта на Путин като геополитически тактик и готовността му значително да промени реториката си, за да служи на интересите на Русия. Президентът Путин, подобно на американските лидери, от години осъжда бунтовническата групировка на ал-Шараа, наричайки я терористична организация.

Ал Джазира (Доха, Катар)

Сирия се стреми да „преосмисли“ отношенията си с Русия, каза ал-Шараа на Путин в Москва

Въпреки че са на противоположни страни по време на 13-годишната гражданска война в Сирия, новите управници в Дамаск са възприели прагматичен подход към отношенията с Москва, както и с други чуждестранни сили. За Дамаск поддържането на връзки с Русия е важно за възстановяването на разкъсваната от война страна и укрепването на международната легитимност на правителството. Русия, от своя страна, поддържа присъствие във своите военновъздушни и военноморски бази на сирийското крайбрежие, а Кремъл изрази надежда за споразумение за запазване на тези аванпостове. Съобщава се също, че Москва е снабдявала Сирия с петрол.

Handelsblatt (Дюселдорф, Германия)

Путин приветства временния президент на Сирия в Москва

Русия някога активно подкрепяше сирийския владетел Башар Асад в борбата му срещу бунтовниците. Сега Путин приветства лидера на алианса, който свали Асад. Кремъл преследва геополитически интереси. Путин, който в продължение на много години предоставяше военна подкрепа на Асад в борбата му срещу настоящите управници, иска да запази базите си в Сирия. Пристанището Тартус на средиземноморското крайбрежие е единственият и следователно стратегически важен достъп на Русия до Средиземно море. За Русия Сирия е, не на последно място, база за военни операции в Африка.

The Jerusalem Post (Йерусалим, Израел)

Сирийският президент ал-Шараа на историческо посещение в Русия

Трябва да се отбележи, че през декември 2024 г. Асад избяга от Сирия и се укри в Русия. Оказва се, че Кремъл на практика е домакин както на лидера на предишния режим, така и на настоящия. Това е изпитание за готовността на Ал-Шараа да поема рискове, но е и демонстрация на прагматизма на Москва. С посещението си в Русия, Ал-Шараа ясно показва, че Сирия не възнамерява да бъде съюзник само на Запада. Подобно на Индия, Катар, Турция, Саудитска Арабия и други държави, страната му ще се стреми да поддържа приятелство с всички страни.

Syria TV (Истанбул, Турция)

Ал-Шараа в Русия: Може ли Сирия да поддържа баланс между Изтока и Запада?

От Вашингтон, лидерът на западния блок, до Москва, центърът на това, което е останало от източния лагер: какво точно търси Ал-Шараа в страна, която беше основният поддръжник на Башар Асад и помогна за запазването на режима му жив повече от десетилетие? Дали това посещение е опит на Дамаск да намери нов баланс между Изтока и Запада? Или е просто резултат от политически ограничения и обстоятелства? И какво иска Русия от Сирия? И какво очаква Сирия в замяна? Ясно е, че Русия няма да се извини. Дамаск се опитва да консолидира позицията си между Запада, воден от САЩ, и Източния блок, представен от Русия и Китай.